Выборы 16 марта 2024, 10:08 Итоговая явка на выборах президента в Подмосковье 15 марта составила 31,36% Фурс: явка за 15 марта на выборах президента в Подмосковье составила 31,36%

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По итогам первого дня голосования 15 марта явка на выборы президента России в Подмосковье составила 31,36%. Об этом сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

«Итоговая явка за первый день голосования составила 31,36%. Это 1 943 517 избирателей. Из них на участках проголосовали 24,79% (1 319 466 избирателей)», — уточнил он.

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С помощью ДЭГ, по его данным, проголосовали 72, 24% (624 051 избиратель). По состоянию на утро 16 марта речь идет уже о 78% проголосовавших.

В субботу, 16 марта, ровно в 08:00 в регионе начали работу 3936 участков из 3985 избирательных участков — еще 49 временных будут открыты завтра, 17 марта, в основной день голосования, пояснил Фурс.

Выборы президента России проходят в этом году с 15 по 17 марта. В целом по стране по информации на 10:00 16 марта явка составила 38,35%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.