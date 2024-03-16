Подмосковье 16 марта 2024, 12:45 Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента в Химках

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Участники сборной России по футболу проголосовали на выборах президента. Свое мнение они выразили на УИК № 3206 в Химках.

Сегодня стартовал второй день голосования на выборах президента России. С первого дня на участках в Химках наблюдается высокая активность избирателей, о чем ранее заявлял глава городского округа Дмитрий Волошин.

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Сборная России по футболу проголосовала в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химках. Сейчас ребята готовятся к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая, которые пройдут 21 и 25 марта.

Напомним, что для участия в очном голосовании на избирательном участке необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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