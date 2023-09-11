Власть 11 сентября 2023, 15:58 Звание «Город трудовой доблести» получили 10 населенных пунктов России Путин присвоил 10 населенным пунктам звание «Город трудовой доблести» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 10 населенным пунктам звания «Город трудовой доблести». Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

В список попали Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

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Звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году. До этого года его носили 53 населенных пункта страны. Звание присваивают городу, жители которого внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне благодаря трудовым подвигам в тылу.

Вопрос о присвоении почетного звания новым 10 городам рассматривали 5 сентября во время заседания российского организационного комитета «Победа».

Ранее председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Госдуму внесли законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции». Инициатива предполагает присвоение звания населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе спецоперации.