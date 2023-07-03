Власть 03 июля 2023, 10:07 Госдума рассмотрит законопроект о звании «Город-герой специальной военной операции» Депутат Слуцкий: ГД рассмотрит проект о звании «Город-герой специальной военной операции» РИА «Новости»

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Проект закона об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции» внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

«Законопроект об учреждении звания „Город-герой специальной военной операции“ внесен в Госдуму», — написал он.

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Документ разработала ЛДПР. Авторы инициативы считают, что присвоить звание «Город-герой специальной военной операции» следует тем населенным пунктам, чьи жители внесли большой вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ЛНР и ДНР с 24 февраля 2022 года, а также в Херсонской и Запорожской областях с 30 сентября 2022 года.

«Этот закон о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили», — подчеркнул депутат.

По его словам, нацисты с 2014 года убивают жителей Донбасса, уничтожают там предприятия и жилые дома. Слуцкий добавил, что в городах-героях возведут памятные стелы с изображением герба города. Также в планах — открыть музеи, посвященные стойкости жителей и их героическим подвигам в ходе спецоперации.