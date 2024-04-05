05 апреля 2024, 21:15
Зону СЭЗ введут в граничащих с Украиной регионах
Правительство России введет зону СЭЗ в граничащих с Украиной регионах
Российское правительство продолжит принимать меры для поддержки регионов, которые граничат с Украиной. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров, его слова передала газета «Известия».
«Соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке. Чтобы помочь бизнесу, предпринимателям, распространяем в них режим свободной экономической зоны. Это касается Белгородской, Курской и Брянской областей, а также ряда других субъектов», — сказал он.
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По словам Мишустина, такие меры помогут предпринимателям не только снизить издержки, но и увеличить производство продукции. Это создаст новые рабочие места, обеспечит жителей приграничных регионов необходимыми услугами и товарами.
Ранее правительство РФ и утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых российских регионах. Это специализированные площадки для создания производственных, высокотехнологичных, научно-технических разработок и проектов. На них будут все условия для запуска производства, тестирования технологий и выведения товара на рынок.
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