Власть 05 апреля 2024, 16:38 Кабмин утвердил упрощенный порядок создания технопарков в новых регионах России Freepik

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Правительство России утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах, в том числе в сфере высоких технологий. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщил аппарат кабмина.

Промышленные парки и технопарки — специальные площадки для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На них создаются все условия для быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

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Инвесторы, готовые реализовать такие проекты, в сложившейся социально-экономической ситуации не могут сделать этого в полном объеме. Поэтому для них упростили требования к площади и составу территории парков, строениям и зданиям, системам и объектам коммунальной, промышленной и транспортной инфраструктуры и составу документов, подтверждающих соответствие требованиям. Мера будет действовать до 1 января 2028 года и позволит восстановить, поддержать и развить промышленность в новых субъектах России.

Постановление подготовили для реализации новых норм ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», принятых в 2023 году.

Ранее, 3 апреля, президент Владимир Путин отметил, что продолжается последовательное восстановление и развитие новых регионов.