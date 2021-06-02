Россия обеспечена золотом на ближайшие 40 лет. Запасов на такой срок хватит при текущем уровне добычи. Ресурсная база страны постоянно пополняется.

Глава Минприроды Александр Козлов напомнил в интервью газете «Известия», что РФ находится на первом месте в мире по запасам золота с показателем в 13%.

«По объемам добычи — на третьем после Китая и Австралии. Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет», — уточнил министр.

С 2010 года прирост запасов страны составил порядка шести тысяч тонн. За последние 10 лет, добавил Козлов, в эксплуатацию ввели три крупных золоторудных месторождения — в Магаданской области, Якутии и Иркутской области.

«А также ряд средних и мелких по запасам объектов в Хабаровском крае и Магаданской области», — пояснил глава Минприроды.

К разработке готовят уникальное месторождение Сухой Лог в Иркутской области и несколько крупных месторождений на дальневосточных землях.

В 2020 году в стране добыли 445 тонн золота, что в 1,7 раза больше показателей 2010-го.