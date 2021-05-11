Объемы нефти и газа в России оказались ограничены веком. Но до зеленой энергетики пока далеко

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что запасов нефти в России хватит на 59 лет, а газ у россиян будет еще 103 года. Причем запасы можно увеличить еще сильнее, развивая новые месторождения. Однако, по мнению специалистов, это может быть слишком затратно, а спрос на нефть начнет уменьшаться.

Согласно сегодняшним данным, запасов нефти в России хватит на 59 лет, а газа — на 103 года. Об этом рассказал в интервью РБК глава Минприроды Александр Козлов. Министр добавил, что эти объемы можно увеличить, для этого нужно развивать геологоразведку в труднодоступных местах. Александр Козлов объяснил, что в стране есть как истощающиеся месторождения, так и те, которые пока что используют не в полном объеме.

До этого объем запасов черного золота в России оценивали на 58 лет. Глава федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев также заявлял, что рентабельных из них хватит на 19 лет. Однако с усовершенствованием технологий эта граница будет двигаться. Киселев отмечал, что при любом варианте развития экономики страна будет обеспечена запасами газа на 60 лет.

Будущее нефти и газа

Цифры, названные главой Минприроды, могут заставить задуматься о будущем нефтегазовой индустрии в России. Но они могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович объяснил «360», что сейчас ведутся геологоразведочные работы в регионах.

Исследования будут проводиться, но не все новые месторождения будут рентабельными с учетом текущих цен на нефть и уровня технологического развития Станислав Митрахович.

Митрахович отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете уменьшилась, но это произошло, скорее, из-за сокращения экономики на фоне пандемии.

Эксперт по энергетике и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что в нефтегазовой сфере есть две проблемы: это себестоимость добычи и цена нефти на внешнем рынке.

«Новые месторождения становятся затратными, а ценник на нефть не склонен покорять вершины», — добавил эксперт.

Пикин объяснил, что в дальнейшем спрос на нефть будет падать, но с газом иная ситуация. Россия не скоро отойдет от газа, поскольку из-за сурового климата необходимо отопление.

Зеленая энергетика в России

В последнее время использование возобновляемых источников энергии стало очень популярным в мире. Как правило, к ним относят энергию солнца и ветра. Международное энергетическое агентство назвало лидером по использованию зеленой энергии Германию, а у США и Индии доля используемых возобновляемых источников составляла 8-9%.

По мнению бывшего председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса, все страны неизбежно будут развивать зеленую энергетику. Россия не станет исключением.

Станислав Митрахович отметил, что движение навстречу зеленой энергии будет не таким быстрым и масштабным, как в других странах. Он объяснил, что у некоторых государств попросту нет запаса нефти и газа, а также уже созданы особые технологии для развития.

Сергей Пикин также считает, что тренд на возобновляемые источники энергии станет популярен в России позже. Он объяснил это высокой стоимостью технологий.

Среди возможных регионов для развития зеленой энергетики Митрахович выделил Крым, где, по его словам, есть благоприятный климат и удачное географическое положение.