Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял реакцию Киева на фото с вице-премьером Украины Олегом Уруским, запечатленную на выставке в Абу-Даби. В украинском правительстве потребовали от Уруского объяснений после появления снимка, на котором тот изображен рядом с чеченским лидером.

Кадыров рассказал, как на военно-технической выставке IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах в одном из павильонов к нему подошел «незнакомый мужчина» и предложил выслушать «секретную информацию».

«Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров признался, что был очень удивлен, когда узнал из СМИ, что на Украине разразился целый скандал из-за снимка, на котором Уруский стоял рядом с ним.

«Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым», — написал Кадыров.

Глава Чечни указал, что люди, причастные к страданиям народа в Донбассе, для него «нерукопожатны». Он отметил, что для Уруского должно быть честью оказаться рядом.

«Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе. Можешь гордиться этим!» — заключил Кадыров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее потребовал от Уруского объяснений из-за фото, на котором вице-премьер изображен рядом с Кадыровым на выставке в ОАЭ.