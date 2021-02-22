Случайное фото с Кадыровым заставило украинского чиновника объясняться перед начальством

Премьер Украины Денис Шмыгаль потребовал от своего заместителя Олега Уруского объяснить появление фотографии, на которой вице-премьер изображен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Шмыгаль написал об этом на своей странице в Fасеbооk.

Уруский объяснил, что снимок был сделан на международной военно-технической выставке IDEX-2021 в ОАЭ, где вице-премьер возглавил украинскую делегацию. Он рассказал, что фотографию сделали в ходе церемонии открытия выставки, на которой размещение гостей проходило в соответствии с протоколом хозяев, в алфавитном порядке.

Источник фото: Facebook.com, страница Дениса Шмыгаля

Вице-премьер Украины отметил, что не считает возможным «шарахаться» от представителей других государств, в том числе Российской Федерации. Уруский добавил, что у него не было и не планировалось никаких контактов с делегацией РФ.

В бундестаге ФРГ депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт ранее заявил, что поднимет вопрос о действиях Киева по водной блокаде Крыма. Парламентарий отметил, что действия Киева нужно проверить на нарушение международного права.