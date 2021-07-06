Приставы планируют взыскать с россиян 482 миллиарда рублей в счет банков

Со злостных неплательщиков по кредитам судебные приставы планируют собрать 482 миллиарда рублей, или на треть больше, чем в 2020 году. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

За пять месяцев 2021 года было возбуждено 3,7 миллиона дел о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков.

Как отметили в службе, наибольшее количество злостных неплательщиков на начало лета зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях.

Количество договоров, по которым суммы будут взыскиваться в принудительном порядке, в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли примерно на 15%, рассказала заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Елена Дорофеева.

На финансовое благосостояние россиян, а также на их возможность в срок обслуживать кредитные обязательства повлияла пандемия коронавируса и введенные ограничительные меры, отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Проблемы с выплатами, по его словам, испытывают свыше шести миллионов россиян.

На 1 июня объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг 992 миллиардов рублей, на 134 миллиарда больше годичной давности, следует из актуальных данных Центробанка.

В России все чаще стали оформлять кредитки на всякий случай. В том году так делал каждый третий, а в этом уже каждый второй. Также выяснилось, что россияне перестали брать кредитки для погашения долга. Больше всего так делали в прошлом году. Сейчас для них важнее дифференциация расходов. Специалисты посоветовали подумать о целесообразности оформления нескольких карт, особенно когда ставки растут.