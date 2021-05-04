Зюганов назвал виновных в нищете россиян

Компартия России «требует решительной смены курса и формирования правительства народного доверия». Об этом в Telegram-канале заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он привел данные Росстата, согласно которым в первом квартале 2021 года падение доходов россиян (-3,2%) ускорилось почти в четыре раза по сравнению с четвертым кварталом 2020 года (-0,9%).

«Каждый третий наш соотечественник живет на восемь долларов, а каждый пятый — на шесть долларов в день», — сообщил Зюганов.

Также политик отметил, что из-за роста цен российские потребители вернулись в режим «проедания сбережений». Согласно Росстату, получив за январь–март 14,3 триллиона рублей доходов, россияне потратили 14,9 триллиона.

При этом по итогам 2020 года реальные доходы упали до минимума за 10 лет.

«Вторичная причина такой катастрофической ситуации заключается в резком ускорении инфляции и росте обязательных платежей. А первичная — в антинародном финансово-экономическом курсе, которым страну ведут либералы во власти!» — уверен лидер коммунистов.