Зюганов нашел выход из системного кризиса

Чтобы вывести Россию из системного кризиса на фоне пандемии коронавируса необходимо перейти к ее «социализации». Коммунисты со своей стороны все для этого сделают. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Это предложение он сделал на видеоконференции руководства прошедших в Госдуму партий с главой государства Владимиром Путным.

«Но из системного кризиса мир пока знает два выхода: или социализация, — сейчас, кстати, почти все партии эти лозунги провозгласили — или криминализация и фашитизация. Мы все сделаем, чтобы укрепилась социализация: заботы о труженике, о душе, о человеке, и так далее», — процитировало его РИА «Новости».

Зюганов также предложили отказаться от трехдневного и онлайн-голосования. Они могут подорвать доверие населения и «снесут» политическую систему.

«Потому что когда не нужны наблюдатели, не нужны партии, не нужны комиссии, и три программиста, один оператор и заказчик будут определять судьбу страны, то ничего, кроме конфуза и неприятностей, это не принесет», — сказал глава КПРФ.

Ранее Зюганов остался недоволен результатами онлайн-голосования в Москве. По его мнению, если бы система электронного голосования, они были бы другими. Он назвал этот вид голосования «халтурой, которая может заразить всю страну».