Лидер КПРФ выступил против итогов электронного голосования в Москве

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов высказался по поводу результатов онлайн-голосования в Москве. Приведенные данные его не удовлетворили, он требует провести расследование. Об этом написал ТАСС со ссылкой на слова политика.

Зюганов добавил, что система онлайн-голосования является «халтурой, которая может заразить всю страну». «Мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы», — отметил он.

Также по словам Зюганова, кандидаты КПРФ «уверенно побеждали» на выборах. Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин добавил, что, если бы «не была введена эта пресловутая система электронного голосования», результаты были бы иными.

«В московском варианте эта система начала сводиться только сейчас с утра, хотя в других регионах все результаты были известны вчера вечером», — подчеркнул Афонин.

С 17 по 19 сентября прошли выборы в Госдуму. Электронное голосование применялось в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях.