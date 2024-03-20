Власть 20 марта 2024, 02:43 Зюганов и Слуцкий выдвинули свои версии появления Навального в России Глава ЛДПР Слуцкий: за появлением Навального стоят помощники президента США РИА «Новости»

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Лидеры думских фракций — глава КПРФ Геннадий Зюганов и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий — на встрече с президентом России Владимиром Путиным подняли вопрос о деятельности в стране Алексея Навального. Трансляцию вел официальный сайт Кремля.

По мнению Зюганова, Навального протаскивали на пост мэра Москвы в 2013 году помощники президента.

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«Но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его некоторые помощники ваши тащили на этот престол», — заявил глава КПРФ.

Слуцкий с ним не согласился и заявил, что к появлению в России оппозиции в лице Навального причастны помощники американского президента.

Глава государства в избирательном штабе в воскресенье рассказал журналистам, что рассматривал идею обменять Навального на людей, которые находятся в заключении на Западе.