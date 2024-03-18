Власть 18 марта 2024, 14:55 Путин говорил лишь об идее обмена Навального, а не о переговорах по этому поводу Песков: Путин говорил лишь об идее обмена Навального LaPresse / Roberto Monaldo/globallookpress

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Президент России Владимир Путин говорил исключительно об идее обмена Алексея Навального, но факт переговоров не подтверждал. На это обратил внимание журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры», — привело его слова РИА «Новости».

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Официальный представитель Кремля указал на то, что глава государства не назвал автора идеи и «других ее модальностей», и добавил, что также не сможет этого сделать.

Владимир Путин 18 марта рассказал журналистам, что узнал об идее обмена заключенного буквально за несколько дней до его смерти и сразу же на это согласился, писал RT.

В конце февраля Песков заявлял, что не слышал о соглашениях по обмену Навального.