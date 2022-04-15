Появились кадры с места обстрела Журавлевки силами ВСУ

Заместитель губернатора региона Владимир Базаров опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии из Журавлевки, которую накануне в очередной раз обстреляли. На кадрах видно, что пострадали окна, крыша, стена одного из домов.

Источник фото: страница Владимира Базарова в соцсети «ВКонтакте»

«По поручению губернатора выехал в Журавлевку, которая вчера вновь подверглась обстрелу с украинской стороны», — написал Базаров.

По его словам, всего украинская сторона обстреляла более 20 домов и школу. Село Журавлевка находится недалеко от границы с Украиной.

Замгубернатора вместе с представителями Белгородского района осмотрели учебное заведения и дома, чтобы зафиксировать ущерб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне рассказал об еще одном обстреле Журавлевки. Один человек со стороны России получил легкое осколочное ранение, двое детей со стороны Украины также пострадали, их доставили в одну из больниц Белгородской области.