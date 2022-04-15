Власти Белгорода сообщили об ущербе, нанесенном из-за обстрела

Более 20 домов и школа получили повреждения в приграничном селе Журавлевка в Белгородской области после очередного обстрела со стороны Украины, произошедшего накануне.

Об этом написал заместитель губернатора региона Владимир Базаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению губернатора выехал в Журавлевку, которая вчера вновь подверглась обстрелу с украинской стороны. Вместе с представителями Белгородского района осмотрели школу и обошли более 20 домов, чтобы зафиксировать нанесенный ущерб», — заявил Базаров.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 14 апреля сообщил об еще одном обстреле приграничного села Журавлевка со стороны Украины. Один человек получил легкое осколочное ранение. По словам Гладкова, 37-летний мужчина был ранен в предплечье. Еще двух детей со стороны Украины доставили в одну из больниц Белгородской области с ранениями.