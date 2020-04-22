Жителей с ОРВИ будут штрафовать через камеры — Мосгордума
По словам Щитова, граждане с ОРВИ будут также как и зараженные коронавирусной инфекцией подписывать добровольное согласие на соблюдение правил лечения на дому.
Он также добавил, что такие граждане будут обязаны передать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц. Благодаря этой системе передвижение этих лиц можно будет контролировать, пишет телеканал «Звезда».
Депутат уточнил, что штраф будет выписан в том случае, если болеющий нарушит правила при использовании автомобиля. Так как его зафиксируют дорожные камеры.
Ранее стало известно, что жителей Москвы с ОРВИ, которые будут нарушать режим самоизоляции, начнут штрафовать наравне с жителями с подозрением на коронавирус. Они должны соблюдать все ограничения, предписанные врачами или медицинскими учреждениями.