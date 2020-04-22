Жителей столицы с ОРВИ, нарушивших карантин, будут штрафовать, используя камеры. Об этом рассказал депутат Госдумы Кирилл Щитов.

По словам Щитова, граждане с ОРВИ будут также как и зараженные коронавирусной инфекцией подписывать добровольное согласие на соблюдение правил лечения на дому.

Он также добавил, что такие граждане будут обязаны передать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц. Благодаря этой системе передвижение этих лиц можно будет контролировать, пишет телеканал «Звезда».

Депутат уточнил, что штраф будет выписан в том случае, если болеющий нарушит правила при использовании автомобиля. Так как его зафиксируют дорожные камеры.

Ранее стало известно, что жителей Москвы с ОРВИ, которые будут нарушать режим самоизоляции, начнут штрафовать наравне с жителями с подозрением на коронавирус. Они должны соблюдать все ограничения, предписанные врачами или медицинскими учреждениями.