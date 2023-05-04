Власть 04 мая 2023, 19:50 Запрет на продажу алкоголя введут в Запорожской области 5 мая Врио главы Запорожья Балицкий запретил продажу алкоголя в регионе с 5 мая до 3 августа Constantine S / Unsplash

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий запретил продажу алкоголя в регионе с 5 мая. В своем Telegram-канале он уточнил, что исключение сделают для реализации пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Запрет будет действовать до 3 августа.

«Ответственность за нарушение указа предусмотрена частью 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях», — уточнил Балицкий.

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По его словам, в этом случае должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции, а юридических лиц на сумму до 300 тысяч — тоже с конфискацией или без нее. По тому же принципу накажут нарушивших действие указа индивидуальных предпринимателей.

Врио губернатора добавил, что исполнение документа возложил на министерство экономического развития региона при взаимодействии с Главным управлением внутренних дел Запорожской области.

В апреле члены Общественной палаты России предложили ужесточить требования для продажи алкогольных напитков. Спиртосодержащую продукцию призвали продавать россиянам не младше 21 года.