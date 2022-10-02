Жителей новых субъектов России освободили от ОСАГО до 2024 года | 360°

Власть 02 октября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Жителей новых субъектов России освободили от ОСАГО до 2024 года Законодательство об ОСАГО начнет действовать в новых субъектах России с 2024 года

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Автомобилистов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей освободили от полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) до 1 января 2024 года. Об этом говорится в проекте Конституционных законов о принятии в состав России новых регионов.

«До 1 января 2024 года на территории [новых субъектов] не применяется законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — говорится в тексте документа.

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Автовладельцев из республик Донбасса и двух областей предупредили, что при поездке на своей машине на территории других российских регионов, где законодательство об обязательном автостраховании действует, полис ОСАГО обязателен.

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Новые проекты законов, а также ратификацию одобренных Конституционным судом международных договоров о вхождении в Россию четырех новых субъектов Госдума рассмотрит на заседании в ближайший понедельник.

Ранее Конституционный суд определил переходный период до 1 января 2026 года для перехода на действующее в России законодательство Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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