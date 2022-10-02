Жителей новых субъектов России освободили от ОСАГО до 2024 года | 360°

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Мир
02 октября 2022, 21:27
США пообещали Украине поддержку без ограничения по срокам
Мир
02 октября 2022, 21:21
Полиция применила слезоточивый газ во время футбольного матча во Франции
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Мир
02 октября 2022, 20:34
Украина закрыла проезд на освобожденную территорию Запорожской области
Власть
02 октября 2022, 20:19
Жителей новых субъектов России освободили от ОСАГО до 2024 года
Мир
02 октября 2022, 19:55
МИД Германии вызвал посла России Нечаева
Мир
02 октября 2022, 19:53
Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Новую Каховку
Образование
02 октября 2022, 19:47
Сборная России заняла первое место на международной астрономической олимпиаде
Власть
02 октября 2022, 19:19
Названы сроки организации отделений Социального фонда и ОМС в новых субъектах
Мир
02 октября 2022, 19:13
Американцы посмеялись над Байденом из-за видео с Трампом и ловлей ручки