Власть 08 марта 2023, 22:04 Жителей Липецкой области призвали не принимать посылки от незнакомых людей Правительство Липецкой области призвало жителей не принимать посылки от незнакомцев RoseBox رز باکس / Unsplash

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За последние сутки жители Липецка получили несколько посылок с предметами, похожими на боеприпасы, сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области. Власти призвали население не принимать посылки от незнакомых людей.

По информации правительства региона, во всех случаях липчанам доставляли курьерские отправления от неизвестного адресата. Внутри посылок были также записки с угрозами.

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«Все обследованные спецслужбами предметы не содержали взрывчатых веществ. Ситуация находится под контролем правоохранительных ведомств и спецслужб», — уточнили власти.

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Жителей Липецкой области попросили быть бдительными, а при обнаружении подозрительных предметов — не прикасаться к ним и сразу сообщать о находке в правоохранительные органы.

По информации Telegram-канала Shot, цветы с муляжами гранат 8 марта получили три жительницы Липецка, среди которых помощник прокурора Советского района города. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

В ноябре в Белгороде задержали мужчину с муляжом гранаты, сообщили «Известия». Источник издания уточнил, что дебошир угрожал прохожим.

Днем 6 марта житель Домодедова пришел в военкомат, чтобы встать на учет. В какой-то момент он достал макет гранаты, после чего попытался скрыться. Сотрудники Росгвардии задержали его.