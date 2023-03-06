Происшествия 06 марта 2023, 14:44 Росгвардейцы обезвредили мужчину с муляжом гранаты в военкомате в Домодедове

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Сотрудники главного управления Росгвардии по Московской области задержали местного жителя. Он пришел в военкомат в Домодедове с макетом гранаты.

Подозрительный гражданин в военной форме пришел в учреждение, чтобы встать на учет. Однако когда разговор зашел в тупик, мужчина вытащил якобы боеприсас, пригрозил работникам комиссариата и попытался скрыться.

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На место приехали росгвардейцы. Сотрудники управления успели перехватить беглеца на территории военкомата и передали его полиции.

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