06 марта 2023, 14:44
Росгвардейцы обезвредили мужчину с муляжом гранаты в военкомате в Домодедове
Сотрудники главного управления Росгвардии по Московской области задержали местного жителя. Он пришел в военкомат в Домодедове с макетом гранаты.
Подозрительный гражданин в военной форме пришел в учреждение, чтобы встать на учет. Однако когда разговор зашел в тупик, мужчина вытащил якобы боеприсас, пригрозил работникам комиссариата и попытался скрыться.
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На место приехали росгвардейцы. Сотрудники управления успели перехватить беглеца на территории военкомата и передали его полиции.
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Росгвардия
Город Домодедово
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