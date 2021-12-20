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    20 декабря 2021, 01:28

    Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса

    Жириновский сообщил о том, что сделал восьмую прививку от коронавируса

    Алексей Иванчин

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал себе восьмую прививку от коронавируса. Об этом он рассказал kp.ru.

    Политик подчеркнул, что он «не увлекается» вакцинацией, а просто старается не заболеть.

    «Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — отметил Жириновский.

    Он также предположил, что может оказаться единственным человеком, сделавшим за полтора года такое количество уколов.

    По мнению Жириновского, повторную прививку следует делать, когда у человека снизился уровень антител. Политик признался, что у него это происходит часто.

    «Максимальный срок — шесть месяцев. Лучше четыре. У меня получается два», — объяснил он.

    Ранее Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский показал, как проходит очередную вакцинацию от коронавируса.