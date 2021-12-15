Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса. Видео
Владимир Жириновский в седьмой раз привился от коронавируса
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский показал, как проходит очередную вакцинацию от коронавируса. Прививка для политика стала уже седьмой по счету.
Видео, на котором лидеру ЛДПР делают укол, опубликовано в Telegram-канале Жириновского. В кадре политик подписал необходимые перед вакцинацией бумаги, получил прививку и сертификат о ней.
«Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра имени Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года», — написал депутат Госдумы.
Жириновский подчеркнул, что ни разу не болел COVID-19 и хорошо себя чувствует. Политик призвал всех вакцинироваться и заметил, что в России популярность прививок по-прежнему недостаточно высока. Страна тем временем несет значительные потери от пандемии.
«Коронавирус продолжает поступь по планете. <…> Однако половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться. И это вызывает лишь сожаление», — сказал политик.
По мнению Жириновского, продавцов фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса необходимо жестко наказывать.