Жириновский рассказал, почему проиграл Ельцину выборы в 1991-м

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что всю предвыборную кампанию в 1991-м году вел против Бориса Ельцина потому, что он был против сохранения Советского Союза. Ельцин знал об этом и был очень зол. Он побоялся сойтись с Жириновским в дебатах и только поэтому смог выиграть выборы.

Как сообщил Жириновский сайту kp.ru, он обязательно выиграл бы те выборы.

«10 июня — последний день выборной кампании — должны были состояться дебаты. Но Ельцин испугался и поехал в Сыктывкар <…> Вообще тогда выборы были скомканы. На все про все у меня было две недели. 17 мая я только получил право участвовать в выборах, а само голосование 12 июня», — рассказал он.

Лидер ЛДПР сообщил, что из выделенных ему на кампанию двух тысяч долларов успел потратить только 80.

После выборов Ельцин не смог перебороть неприязнь к Жириновскому, и не принял его как лидера победившей на выборах в Госдуму партии. С ним встретился тогдашний председатель правительства Виктор Черномырдин.

Жириновский также рассказал, как в 1969 году попал в турецкую тюрьму по обвинению в коммунистической пропаганде. Он дарил знакомым туркам значки с советской символикой.