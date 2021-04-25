Жириновский рассказал о заключении в турецкой тюрьме

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский провел 17 суток в турецкой тюрьме. Он попал туда за коммунистическую пропаганду более 40 лет назад.

Об этом Жириновский рассказал «Комсомольской правде». Он уточнил, что в 1969 году изучал турецкий язык в Институте восточных языков при МГУ. В Турцию он поехал в качестве переводчика, работал на стройке завода серной кислоты, которую вел Советский Союз.

Жириновский уточнил, что в те годы советские рубли запрещалось вывозить за границу. Чтобы потратить оставшиеся у него три рубля, политик купил в аэропорту значки с изображением «Авроры», серпа и молота, а также кремлевских башен.

«А в Турции общаешься с кем-нибудь — подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ. Они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки меня и арестовали», — рассказал политик.

За коммунистическую пропаганду Владимиру Жириновскому грозило 20 лет тюремного заключения. Однако судья признал, что нарушения закона не было, и отпустил будущего политика. К тому времени Жириновский провел за решеткой 17 суток.

Он рассказал, что вместе с ним в камере сидели убийца, наркоман и коммунист. При этом политик отметил, что ощущения были неприятные — мало того, что он первые попал в тюрьму, так еще и в другой стране. При этом заключенных в турецкой тюрьме не кормили. Бесплатно давали только воду и хлеб, остальную еду нужно было покупать. Несмотря на это, Жириновский подчеркнул, что в целом условия его пребывания там были «ничего».