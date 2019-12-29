Жириновский предложил «разгрузить» Путина и ввести новую должность

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести Россию пост вице-премьера в помощь президенту РФ Владимиру Путину. Такое решение, по мнению парламентария, позволит «разгрузить» главу государства.

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее руководитель ЛДПР предложил сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет. Жириновский также призвал убрать слово «подряд» из Конституции России по отношению к возможности занимать пост президента в стране.

По результатам опроса ВЦИОМ, Путин стал политиком года в России свои голоса в поддержку его кандидатуры отдали 46% респондентов. 16% сограждан назвали политиком года министра иностранных дел России Сергея Лаврова. За главу Минобороны Сергея Шойгу проголосовали 10% опрошенных.

Жириновский в этом рейтинге обошел премьер-министра России Дмитрия Медведева. 7% и 6% россиян соответственно поддержали этих политиков.