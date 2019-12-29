Жириновский предложил «разгрузить» Путина и ввести новую должность
«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Ранее руководитель ЛДПР предложил сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет. Жириновский также призвал убрать слово «подряд» из Конституции России по отношению к возможности занимать пост президента в стране.
По результатам опроса ВЦИОМ, Путин стал политиком года в России свои голоса в поддержку его кандидатуры отдали 46% респондентов. 16% сограждан назвали политиком года министра иностранных дел России Сергея Лаврова. За главу Минобороны Сергея Шойгу проголосовали 10% опрошенных.
Жириновский в этом рейтинге обошел премьер-министра России Дмитрия Медведева. 7% и 6% россиян соответственно поддержали этих политиков.