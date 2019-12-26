Путин стал политиком года для россиян

Президент России Владимир Путин стал политиком года. Такого мнения придерживаются большинство жителей страны, а каждый пятый готов пригласить главу государства к себе на празднование Нового года.

Исследование на соответствующую тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Результаты опроса ВЦИОМ опубликовало РИА «Новости».

Политиком года Путина считают 46% респондентов, еще 16% отдали свой голос за министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Главу Минобороны Сергея Шойгу считают достойным такого звания 10% опрошенных.

Имена лидера ЛДПР Владимира Жириновского и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева назвали по 7% и 6% россиян соответственно. Затруднились ответить на вопрос 39% участников опроса.

Отвечая на вопрос, кого из политиков россияне пригласили бы за новогодний стол, 47% респондентов заметили, что не намерены звать никого их них. Владимира Путина пригласить в гости готовы 22%. Жириновского назвали желанным гостем 12%, еще 4% открыли бы двери Дмитрию Медведеву.

ВЦИОМ провел свой опрос в ноябре–декабре 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет.