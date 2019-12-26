    26 декабря 2019, 07:19

    Путин стал политиком года для россиян

    Александра Ломейко

    Президент России Владимир Путин стал политиком года. Такого мнения придерживаются большинство жителей страны, а каждый пятый готов пригласить главу государства к себе на празднование Нового года.
    Путин стал политиком года для россиян

    Исследование на соответствующую тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Результаты опроса ВЦИОМ опубликовало РИА «Новости».

    Политиком года Путина считают 46% респондентов, еще 16% отдали свой голос за министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Главу Минобороны Сергея Шойгу считают достойным такого звания 10% опрошенных.

    Имена лидера ЛДПР Владимира Жириновского и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева назвали по 7% и 6% россиян соответственно. Затруднились ответить на вопрос 39% участников опроса.

    Отвечая на вопрос, кого из политиков россияне пригласили бы за новогодний стол, 47% респондентов заметили, что не намерены звать никого их них. Владимира Путина пригласить в гости готовы 22%. Жириновского назвали желанным гостем 12%, еще 4% открыли бы двери Дмитрию Медведеву.

    ВЦИОМ провел свой опрос в ноябре–декабре 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет.