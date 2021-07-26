Жириновский предложил отправлять мигрантов работать на Крайний Север

Люди, приезжающие в Россию на заработки, в первую очередь должны направляться на Крайний Север, Дальний Восток или в Сибирь. Это необходимо, чтобы исключить межэтнические конфликты. Таким мнением поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Русские ребята не поедут в Сибирь жить без душа и с туалетом на улице. Зачем им страдать, если они живут в городе с семьей? Мигранты устраивают драки между собой, иногда и русских втягивают. Идеальный вариант — жить без мигрантов», — заявил он на канале ЛДПР-ТВ на YouTube.

Но если мигранты уже находятся на территории России, то на работу их нужно отправлять на Крайний Север, Дальний Восток и Сибирь. Там они будут строить огромные объекты, заводы и дороги, предложил Жириновский. При этом лидер ЛДПР добавил, что если и есть мигранты в России, то пусть они будут из Белоруссии, с Украины или Балкан.

Несколько дней назад вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правила ввоза трудовых мигрантов на российские стройки могут упростить в ближайший месяц. Он также сообщил, что на фоне нехватки рабочих рук выросли зарплаты.