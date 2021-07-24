Трудовым мигрантам упростят въезд в Россию

Правила ввоза трудовых мигрантов на российские стройки могут упростить в ближайший месяц. Об этом во время прямого эфира в Instаgrаm заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вице-премьеру задали вопрос о сроках отправки первого чартера с мигрантами на стройку Восточного полигона.

«Стараемся решать [вопрос], надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки», — ответил Хуснуллин.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отмечал, что Минстрой не исключает возможности запуска чартерных поездов РЖД для доставки трудовых мигрантов. По словам Хусеуллина, рабочих стало не хватать в России в том числе из-за закрытия границ. В целом дефицит трудовых мигрантов достигает полутора-двух миллионов человек.

При этом вице-премьер сообщил, что на фоне нехватки рабочих рук выросли зарплаты. Где-то ставка увеличилась на 50%, а где-то поднялась сразу вдвое. Также Хуснуллин пояснял, что жены на жилье выросли в связи с несколькими факторами, в числе которых оказался и отток мигрантов.