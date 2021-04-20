Онищенко объяснил, почему россиянам лучше воздержаться от отпуска в Турции

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире шоу «Дайте сказать» объяснил, почему россиянам лучше воздержаться от отпуска в Турции в нынешнем году, сообщил Life.

Он заявил, что за полтора года без туристов и их денег сервис на турецких курортах ощутимо ухудшился.

«Полтора года мы туда не ехали, деньги мы туда не везли, и гостиницы у них опустились, так они ещё и достаточного уровня турбизнеса сейчас не предоставят, и кроме коронавируса там можно ещё другое подхватить, можно гепатитом заболеть и так далее», — поделился мыслями Онищенко.

По его мнению, жителям России в любом случае нужно отдыхать, но уже на российском побережье. Людям необходимо разгрузиться и улучшить эмоциональный фон после тяжелого 2020 года. Онищенко также призвал вакцинироваться перед отпуском.

Ранее академик РАН заявил, что пассажирское авиасообщение с Турцией нужно закрыть до конца лета. В стране тяжелая эпидемическая ситуация, поэтому от туристических поездок нужно отказаться. Депутат подчеркнул, что в Турции практически нет медицины и разрушена инфраструктура. При этом шанс заразиться коронавирусом там необычайно велик.