Жириновский пообещал одарить обиженных россиян

Россияне, которые остались без подарков и чувствуют себя обиженными, могут написать в партию ЛДПР, и получить подарок или деньги на него. Такое обещание дал глава фракции Владимир Жириновский.

Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я вышлю вам подарок или деньги на подарок. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Немного, потому что приходится помогать тысячам и тысячам», — сказал он.

Жириновский сообщил, что его партия ежегодно тратит на подарки десятки миллионов рублей. По его мнению, за 30 лет фракция раздала россиянам около полумиллиарда.

Владимир Жириновский также записал и опубликовал в Instagram обращение к россиянам. Он пожелал им бодрости и оптимизма.

Ранее пользовательница TikTok пожаловалась на токсичную свекровь, которая поздравила молодую семью открыткой, в которой перечислила все суммы, которые на них потратила.