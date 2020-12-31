Невестку обидела рождественская открытка свекрови с указанием трат на молодую семью

Пользовательница TikTok показала рождественскую открытку от свекрови. Подарок родственницы она посчитала «токсичным». Мать мужа расписала в поздравлении, сколько тратит на молодую семью.

Молодая женщина опубликовала запись, на которой видно открытку, а нее развороте небольшой текст с указанием денежных сумм.

«С Рождеством, 112 долларов (8,3 тысячи рублей) заплатила за интернет, 585 долларов (43,5 тысячи рублей) за электричество, 697 долларов (51,8 тысячи рублей) дала просто так. С Рождеством!» — написала родственница. Ее слова привело издание Daily Mirror.

Девушку возмутило такое поздравление. По ее мнению, свекрови надо было честно сказать, что в этот раз она не может купить паре подарок или что помогла и так достаточно в этом году.

Автор ролика добавила, что помощь свекрови пришлась бы очень кстати. Ведь она и ее супруг потеряли работу из-за эпидемии коронавируса. Однако говорить об этом свекрови девушка посчитала нетактичным, но обиделась на мать мужа.

Это видео набрало свыше 119 тысяч лайков и около четырех тысяч комментариев. Один из пользователей заявил, что лучше не помогать никому, чем потом это припоминать при каждом удобном случае». Были и те, кто встал на сторону свекрови. Комментатор заявил, что это девушка может быть по-настоящему токсичной. Ведь родственница поддерживает молодую семью, а от нее ждут еще подарков.