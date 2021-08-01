Жириновский ответил Азербайджану на ноту из-за его высказываний

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил азербайджанским чиновникам, вручившим России ноту из-за его высказываний, о существовании свободы слова. Об этом сообщило РИА «Новости».

В МИД Азербайджана в воскресенье вызвали временного поверенного в делах РФ, которому вручили ноту из-за высказываний Жириновского о конфликте в Нагорном Карабахе. Политик заявлял, что Южный Кавказ является зоной российского влияния и что Россия должна подчинить себе все территории Российской империи и Советского Союза.

Жириновского возмутило, что его слова вызвали такую реакцию.

«Вообще, нам всем надо замолчать и хвалить их, какие они хорошие, живут за счет русского народа?» — задался вопросом политик.

Лидер ЛДПР указал, что американского президента Джо Байдена называют «дураком», а его предшественника Дональда Трампа вообще «замордовали» и «лишили голоса», но ноту протеста никто не подает. Жириновский также напомнил, что называл главу Азербайджана Ильхама Алиева мудрым правителем, а также хвалил его отца.

«Они что, не знают о свободе слова?» — возмутился он.