Азербайджан вручил России ноту из-за слов Жириновского

В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах РФ, где ему вручили ноту в связи с «оскорбительными» высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского об их стране. Об этом со ссылкой на дипведомство республики сообщило РИА «Новости».

Временного поверенного в делах посольства РФ в Баку вызвали в азербайджанский МИД в воскресенье. Ему выразили обеспокоенность и протест в связи с «предвзятыми и оскорбительными» высказываниями Жириновского о республике и ее руководстве.

В МИД Азербайджана уточнили, что речь идет о высказываниях лидера ЛДПР, которые прозвучали в передаче «Итоги с Жириновским», которая вышла в эфире радио «Комсомольская правда» 30 июля, рассказал ТАСС. Это стало поводом для вручения ноты.

Жириновский неоднократно делал категоричные заявления о Нагорном Карабахе. В одном из недавних выпусков передачи на радио «КП» он заявил, что решение конфликта может быть только одно: либо придать Карабаху международный статус, либо включить в состав России. Иначе, по мнению Жириновского, будет «вечная война».