Жириновский: если Киев начнет наступление на Донбасс, Россия в стороне стоять не будет

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский объяснил «ПолитЭксперту», что Россия не будет стоять в стороне, если Украина начнет наступление на республики Донбасса.

«Но, если Киев начнет наступление, если там начнется большая война, Россия в стороне стоять не будет. Мы раздолбаем всю украинскую армию. И при таком сценарии начнется реальное движение в сторону создания Новороссии», — выразил уверенность парламентарий.

Накануне сенатор Алексей Пушков назвал верным решение проводить переговоры глав России, Германии и Франции без президента Украины. По его мнению, Киев играет деструктивную роль на всех уровнях в Европе.

«И, наконец, Донбасс обсуждают с Киевом с 2015 года, а воз и ныне там: Украина саботирует Минские соглашения, а другой основы для решения кризиса нет», — напомнил Пушков.