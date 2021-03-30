Пушков назвал верным решение проводить переговоры по Донбассу без Зеленского

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщение о том, что переговоры глав России, Германии и Франции пройдут без президента Украины. Парламентария процитировало «Утро.ру».

«Переговоры Путина, Макрона и Меркель без Зеленского — верное решение», — заметил сенатор.

По его словам, лидеры стран будет обсуждать не только кризис на востоке Украины, но и другие вопросы. Второй момент — по мнению Пушкова, участие Зеленского в переговорах никуда не продвинет дело, поскольку Украина играет в Европе деструктивную роль на всех уровнях.

«И, наконец, Донбасс обсуждают с Киевом с 2015 года, а воз и ныне там: Украина саботирует Минские соглашения, а другой основы для решения кризиса нет», — резюмировал член Совфеда.