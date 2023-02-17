Власть 17 февраля 2023, 15:59 Зеленскому не надо вести переговоры, он подпишет что скажут — Медведев Зампред Совбеза Медведев заявил, что Зеленскому не придется вести переговоры с Россией Официальный сайт президента Украины

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев не увидел ценности договора с Украиной. Даже если такую бумагу подпишет нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, его преемник наверняка аннулирует документ. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Медведев напомнил, что верховный украинский клоун «снова брякнул», что не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Зампред Совбеза указал на абсурдность такого заявления и обратил внимание, что Зеленскому не придется вести никаких переговоров, а останется только подписать то, что скажут.

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«Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — заявил Медведев.

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Он счел невысокой цену такой бумаги, напомнив о судьбе Минских соглашений. Всякий новый «ставленник-паяц в Киеве», не исключил Медведев, аннулирует наследство предшественника и начинает цирковую программу заново.

Он провел параллель с известным произведением Виктора Пелевина «Empire „V“. Повесть о настоящем сверхчеловеке», отметив, что писатель образно объяснил, кем работают подобные клоуны и у кого.

Ранее Зеленский заявил о начавшемся масштабном российском наступлении.