Мир 17 февраля 2023, 02:08 Зеленский заявил о начавшемся масштабном российском наступлении ВВС News: президент Зеленский сообщил о «масштабном наступлении» российских войск Официальный сайт президента Украины

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Началось новое «масштабное наступление» ВС России по всем направлениям. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью BBC News.

По словам Зеленского, ВСУ продолжат сопротивление до тех пор, пока не появится возможность для контрнаступления.

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«Киев разочаровывает скорость, с которой поступает западное оружие. Поставки боевых танков, обещанные Германией, США и Великобританией, все еще считаются неделями до прибытия на поле боя», — сказал президент Украины.

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Он также отметил, что Украина исключает возможность отказа от каких-либо своих территорий в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

Украинский лидер также оценил возможность мирных переговоров. Он заявил, что согласится на них только при условии обсуждения гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабят Украину как государство.

Ранее Зеленский заявил, что лично остановил выполнение Минских соглашений. По словам украинского лидера, об этом он говорил президенту России Владимиру Путину во время встреч с ним в «нормандском» формате в 2019 году.