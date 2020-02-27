Заседание Верховной рады было сорвано из-за отказа депутата признать Россию агрессором
Наталья Королевская, депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь», не ответил на вопрос является ли Россия агрессором. Из-за этого ее попросили покинуть заседание. Об этом написало РИА ФАН.
Ветераны АТО попросили Королевскую либо признать РФ агрессором, либо покинуть заседание. Из-за отказа депутата выступить против России пошла волна недовольства.
Члены Верховной рады начали кричать депутату: «Вон из Львова!», «Позор!», «Чемодан-вокзал-Россия!».
Заседание сорвалось. Королевская заявила, что временно оккупированные Крым и Донбасс являются украинскими.