    27 февраля 2020, 15:49

    Заседание Верховной рады было сорвано из-за отказа депутата признать Россию агрессором

    Анастасия Кременчугская

    Наталья Королевская, депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь», не ответил на вопрос является ли Россия агрессором. Из-за этого ее попросили покинуть заседание. Об этом написало РИА ФАН.

    Ветераны АТО попросили Королевскую либо признать РФ агрессором, либо покинуть заседание. Из-за отказа депутата выступить против России пошла волна недовольства.

    Члены Верховной рады начали кричать депутату: «Вон из Львова!», «Позор!», «Чемодан-вокзал-Россия!».

    Заседание сорвалось. Королевская заявила, что временно оккупированные Крым и Донбасс являются украинскими.