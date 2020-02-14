Зеленский и Путин обсудили очередной обмен пленными

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский поговорили по телефону. Главы двух государств обсудили будущий обмен удерживаемыми лицами. И не только.

Стороны обговорили исполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Также президенты поговорили о следующей такой встрече, рассказали в Офисе президента Украины.

«Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения украинских граждан, которых удерживают в Донбассе и Крыму, а также в Российской Федерации», — сообщили в Офисе украинского главы, не преминув тем самым подчеркнуть, что Крым и Донбасс — это не Россия.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске ради реализации достигнутых договоренностей, добавили у Зеленского.

Пресс-служба российского лидера пока не опубликовала отчет о телефонном разговоре с президентом Зеленским. По этой причине пока трудно судить, по чьей инициативе состоялся разговор. Известно лишь, что новоиспеченный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что решение о контактах с президентом Путиным должен принимать сам Зеленский.