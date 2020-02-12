Глава офиса президента Украины рассказал о встрече с Путиным

По информации «Газеты.ru», Ермак уточнил, что в настоящее время договоренностей о предстоящей встрече нет. Тем не менее, Зеленский может приблизить ее при необходимости.

«Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в „нормандском формате“, мы это не исключаем», — заявил Ермак.

По словам главы офиса, Киев готов соблюдать все договоренности с прошедшего саммита «нормандской четверки» в Париже.