Россия требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление. Заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

Российскому министру задали вопрос: «вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?».

«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность, они этим занимаются по всему миру», — ответил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ заметил, что российская сторона хочет «обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации».

Лавров также сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы. Темпы осуществления спецоперации прежде всего зависят от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих, пояснил министр иностранных дел РФ.