Российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы. Об этом в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда. Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы», — добавил министр. Его слова привело РИА «Новости».

Он также отметил, что темпы осуществления спецоперации прежде всего зависят от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих.

Лавров также рассказал, что Киев саботирует переговоры с Россией, а у самого украинского лидера Владимира Зеленского «семь пятниц на неделе».

В беседе с государственным информагентством Китая Синьхуа руководитель российского МИД заявил, что украинский народ нуждается не в поставках западных вооружений по типу Stinger и Javelin, а в переговорном процессе и решении гуманитарных вопросов.