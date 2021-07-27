Затраты на газификацию в Госдуме предложили компенсировать

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что россиянам, которые оплатили за свой счет работы по газификации к домовладению до вступления в силу президентской программы, в будущем могут разрешить компенсировать их траты. Программа была анонсирована 21 апреля, но пока не принята.

Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» в Telegram.

«Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено», — пояснил Турчак на встрече с вице-премьером Александром Новаком. Секретарь генсовета уточнил, что это предложение поддержали в правительстве.

Андрей Турчак подчеркнул, что при подключении к газу стоимость минимального необходимого набора оборудования должна быть одинаковой во всех регионах страны. Он также предложил зафиксировать стоимость метра трубы по земельному участку до домовладения.

«Важно, чтобы и на федеральном уровне такая фиксация произошла, чтобы не было разнобоя по стране: северо-запад, центр, юг, Дальний Восток — чтобы этот минимальный пакет был зафиксирован», — сказал Турчак.

В рамках президентской программы «Социальная газификация» планируется до конца 2022 года провести бесплатный газ к участкам 300 тысяч жителей. Глава региона Андрей Воробьев назвал этот проект одним из важнейших и крупнейших в Московской области.