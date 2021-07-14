Воробьев назвал три меры поддержки, которые ускорят полную газификацию Подмосковья

Президентская программа «Социальная газификация» является одним из важнейших и крупнейших проектов для Подмосковья. Планируется, что до конца следующего года бесплатный газ проведут к участкам 300 тысяч жителей. Губернатор Московской области перечислил три меры, которые помогут выполнить работу быстрее, эффективнее и финансово стабильно.

Эти меры глава региона 14 июля обсудил с вице-премьером Александром Новаком. Первая — это упрощение процедуры на уровне документации.

«Мы направили правительству ряд предложений, которые помогут снять избыточные административные барьеры: это и сокращение сроков согласования, и переход на одностадийное проектирование. Такие меры напрямую ускорят газификацию», — отметил Андрей Воробьев.

Вторая мера — реконструкция газораспределительных станций. Некоторым из них сейчас не хватает мощностей — эту ситуацию нужно исправить.

«Это „узкие места“ — у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить. Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны „Газпрома“», — отметил губернатор.

Третья мера, которая позволит быстрее добиться поставленных целей, — финансовая поддержка. Андрей Воробьев напомнил, что во время последней прямой линии президент России Владимир Путин указывал на сильный рост цен на стройматериалы.

«Страшной станет ситуация, если в процессе закупки оборудование для жителей и материалы для строительства новых газовых сетей подорожают на 70–150% — тогда вырастет стоимость и всей программы. Поэтому для нас большой помощью будет стабилизация и индексация цен со стороны правительства», — подчеркнул глава региона.

Проведение газа до границы участка для жителей полностью бесплатное. Для этого не нужно подавать документы, однако обязательно, чтобы недвижимость была оформлена официально: подключать будут только такие участки.