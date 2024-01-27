Власть 27 января 2024, 12:34 Заседание Высшего госсовета СГ с участием Путина и Лукашенко пройдет в Петербурге 29 января Путин и Лукашенко проведут заседание госсовета Союзного государства в Петербурге Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства (ВГС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге 29 января. Лидеры двух государств примут ряд важных решений по наращиванию интеграции.

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«Планируется подвести итоги выполнения базового документа — „Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства“ на 2021–2023 годы», — добавили в Кремле.

Также Путин и Лукашенко утвердят «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства» на 2024–2026 годы.

Перед заседанием Высшего госсовета белорусский лидер планирует встретиться с российским коллегой в формате один на один. Примерная повестка мероприятия уже готова. Также Лукашенко сообщил, что приоритетным вопросом ВГС станет выполнение программ по углублению экономической интеграции.