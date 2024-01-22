Мир 22 января 2024, 12:03 Лукашенко проведет переговоры с Путиным перед заседанием Высшего госсовета Лукашенко планирует провести переговоры с Путиным РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в формате один на один. Об этом сообщил глава республики на заседании с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Видео с встречи опубликовали в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко запланировал встречу с Путиным перед грядущим заседанием Высшего госсовета (ВГС). Он отметил, что примерная повестка мероприятия уже готова. Но никто не запрещает вносить изменения, уточнил RT.

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«Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры даже в формате один на один, <…> обсудим принципиальные вопросы», — подчеркнул президент Белоруссии.

Приоритетным вопросом заседания ВГС он назвал выполнение союзных программ по углублению экономической интеграции.

Лукашенко назвал 2024 год шумным и сложным. По его словам, в наступившем году мир ждут грандиознейшие события.