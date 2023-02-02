Власть 02 февраля 2023, 18:59 Заседание совета министров Союзного государства пройдет в Москве в скором времени Мишустин: площадкой для заседания совета министров Союзного государства станет Москва РИА «Новости»

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Москва станет площадкой для заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что отношениям двух стран уделяется приоритетное внимание, сообщил ТАСС.

«Мы уделяем приоритетное внимание укреплению отношений с Белоруссией в духе дружбы, партнерства и союзничества», — сказал Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко.

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По его словам, на повестку заседания совета министров Союзного государства вынесут вопросы интеграционного строительства. Мероприятие состоится в скором времени, добавил он.

Встреча Мишустина и Головченко прошла на полях заседания межправсовета ЕАЭС. Российский премьер ранее указал на важную роль организации и эффективную работу стран — участниц союза.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением увеличить финансирование программ Союзного государства. По его оценке, государствам нужно уделить повышенное внимание импортозамещению и ряду других направлений.